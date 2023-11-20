2023 ÖTV matrahıyla FİYATLAR DÜŞECEK! ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Dacia, Kia, Volvo, Renault...

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve satışların artmasıyla birlikte, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla elektrikli araçların ÖTV matrahı nda değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte, bazı elektrikli araç modellerinde fiyat düşüşü bekleniyor. Özellikle TOGG gibi yerli üretim elektrikli araçlarının etkisiyle Türkiye'de elektrikli araçlar, satış listelerinde ön sıralara yükselmeye devam ediyor. Yeni vergi matrahı detayları, elektrikli araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. İşte güncel elektrikli otomobil fiyatları ve yeni matrah düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...

2023 ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ!

Elektrikli otomobil ÖTV matrah seviyesi bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında şu şekilde güncellendi:

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Yani, motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir değişiklik yapılmazken, 160 kW'ı geçmeyenlerde büyük indirimler göreceğiz. Bu da 160 kW'ı geçen araçların fiyatı 160 kW'ı geçmeyen versiyonlarından ucuz olsa bile daha fazla vergi ödeneceği için daha pahalı olacağı anlamına geliyor.