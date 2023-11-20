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2023 ÖTV matrahıyla FİYATLAR DÜŞECEK! ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Dacia, Kia, Volvo, Renault...

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahındaki son değişiklikler, elektrikli araç pazarını ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemekte. İşte bu yeni matrah düzenlemesinin detayları ve bu konuda merak edilenler... Günümüzde, çevresel faktörlerin yanı sıra ekonomik ve teknolojik gelişmeler, elektrikli araç pazarını hızla değiştirmekte. Bu değişim, ÖTV matrahı düzenlemeleri ile daha da belirgin hale gelmekte. ÖTV matrahındaki bu yeni değişiklikler, elektrikli araçların satış fiyatlarını ve dolayısıyla tüketicilerin tercihlerini doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:00
2023 ÖTV matrahıyla FİYATLAR DÜŞECEK! ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Dacia, Kia, Volvo, Renault...

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve satışların artmasıyla birlikte, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla elektrikli araçların ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte, bazı elektrikli araç modellerinde fiyat düşüşü bekleniyor. Özellikle TOGG gibi yerli üretim elektrikli araçlarının etkisiyle Türkiye'de elektrikli araçlar, satış listelerinde ön sıralara yükselmeye devam ediyor. Yeni vergi matrahı detayları, elektrikli araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. İşte güncel elektrikli otomobil fiyatları ve yeni matrah düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...

2023 ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ!

Elektrikli otomobil ÖTV matrah seviyesi bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında şu şekilde güncellendi:

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10
160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40
160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50
160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Yani, motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir değişiklik yapılmazken, 160 kW'ı geçmeyenlerde büyük indirimler göreceğiz. Bu da 160 kW'ı geçen araçların fiyatı 160 kW'ı geçmeyen versiyonlarından ucuz olsa bile daha fazla vergi ödeneceği için daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

CİTROEN AMI

Model: Ami One Electric
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 379.000 TL

DACIA SPRING

Model: Extreme Electric 65 bg
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 969.000 TL

TOGG

Model: T10X V1 RWD Standart
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 1.227.500 TL

RENAULT ZOE

Model: Intense 80 kW Z.E. 50 (2022 Model)
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 1.348.900 TL

MINI COOPER SE

Model: Inspired
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 1.418.351 TL

SERES 3

Model: Standart
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 1.585.368 TL

KIA NIRO EV

Model: Prestige
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 2.400.000 TL

SKYWELL ET5

Model: Premium Legend
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 1.655.000 TL

TESLA MODEL Y

Model: Model Y – Arkadan İtiş
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 2.252.484 TL

MERCEDES-BENZ EQA

Model: 350 4Matic, AMG Plus
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 2.830.000 TL

MERCEDES-BENZ EQB

Model: 350 4Matic, AMG Plus
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 2.950.000 TL

VOLVO XC40 RECHARGE

Model: XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 2.417.368 TL

KIA EV6

Model: GT Line
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 3.500.000 TL

MERCEDES-BENZ EQC

Model: Electric Art
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 3.555.500 TL

MERCEDES-BENZ EQE

Model: 350 4MATIC, AMG
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 3.741.500 TL

JAGUAR L-PACE

Model: SE
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 4.284.076 TL

BMW i4

Model: eDrive40, M Sport (218)
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 3.252.300 TL

BMW iX3

Model: iX3 eDrive20, Impressive
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 4.432.400 TL

BMW iX

Model: xDrive40, First Edition Essence
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 5.357.200 TL

AUDİ E-TRON SERİSİ

Model: Q8 e-tron Advanced 55 quattro
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 5.522.672 TL

MERCEDES-BENZ EQS

Model: 580 4Matic, Heritage Edition
Vites Tipi: Otomatik
Fiyat: 6.378.000 TL

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