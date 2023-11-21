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Otomobil ve tarlalar yok satıyor! Devlet elindeki yüzlerce evi satılığa çıkardı: 250.000 TL'ye bile konut var!

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, son zamanlarda yaşanan durgunluğa karşın, ev fiyatlarının düşmediğini ve ilerleyen dönemlerde de artış göstereceğini vurguluyorlar. Bu gelişme, ev almayı planlayan vatandaşlar için hızlı hareket etmenin önemini artırıyor. Ayrıca, gündemde olan düşük faizli konut kredilerinin, ev fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Bu anlamda UYAP üzerinden yapılan duyurulara göre, devlet tarafından 1000'den fazla ev satışa çıkarıldı. Bu evler müstakil, apartman dairesi, kargir ve apartman türlerinde olup, ayrıca 900 adet arsa da satış listesinde bulunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:25 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:25
Otomobil ve tarlalar yok satıyor! Devlet elindeki yüzlerce evi satılığa çıkardı: 250.000 TL’ye bile konut var!

Geçtiğimiz günlerde UYAP İhale sayfası üzerinden başlayan Yediemin araç satışlarına ek olarak, şimdi de ev satışları başlamıştır. Bu yeni gelişme, uygun fiyata ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Gelen son dakika açıklamasına göre, ev almak isteyenlerin acele etmesi gerektiği belirtiliyor.

Devlet Tarafından Satışa Sunulan Evler

UYAP üzerinden yapılan duyurulara göre, devlet tarafından 1000'den fazla ev satışa çıkarılmıştır. Bu evler müstakil, apartman dairesi, kargir ve apartman türlerinde olup, ayrıca 900 adet arsa da satış listesinde bulunmaktadır.

UYAP İle Satışa Çıkarılan Evlerin Fiyatları

UYAP ihale sayfasında yer alan bazı satılık evlerin fiyatları şöyle:

İstanbul, gayrimenkul piyasasında her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Özellikle Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih gibi merkezi ilçelerde yer alan gayrimenkuller, yüksek değerleri ve stratejik konumları ile dikkat çekmektedir. İşte İstanbul'da satışa sunulan bazı değerli gayrimenkuller ve ihale başlangıç bedelleri:

Beşiktaş'ta Satılık Zemin Kat Daire

  • Lokasyon: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi
  • Konum: Zemin Kat
  • Ada ve Parsel: 321 Ada, 29 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
  • İhale Başlangıç Bedeli: 1.400.000 TL

Bu zemin kat daire, Beşiktaş'ın Türkali Mahallesinde bulunmakta ve 1.400.000 TL ihale başlangıç bedeli ile alıcılarını beklemektedir.

Beyoğlu'nda Satışa Sunulan Tarihi Konut

  • Lokasyon: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi
  • Konum: Ahmet Camii, Keramet Çıkmazı
  • Ada ve Parsel: 847 Ada, 5 Parsel
  • İhale Başlangıç Bedeli: 790.000 TL

Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel dokusuna sahip Sururi Mahallesi'nde yer alan bu gayrimenkul, 790.000 TL ihale başlangıç bedeli ile dikkat çekmektedir.

Fatih'te Satılık Üçüncü Kat Daire

  • Lokasyon: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesi
  • Konum: 3. Kat
  • Ada ve Parsel: 1512 Ada, 1 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm
  • İhale Başlangıç Bedeli: 1.015.000 TL

Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesinde yer alan bu 3. kat dairenin ihale başlangıç bedeli 1.015.000 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer İllerde Satılık Evler ve Başvuru Yöntemi

UYAP üzerinden Türkiye'nin diğer illerinde de satılık ev ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

  1. UYAP E-Satış sayfasına gidin.
  2. "Giriş Yap" kısmından TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapın.
  3. Taşınmaz satışları için uygun kategoriyi seçin ve istediğiniz taşınmaz türünü belirtin.

UYAP Ev Satışlarının Gayrimenkul Piyasasına Etkisi

UYAP üzerinden yapılan bu ev satışları, gayrimenkul piyasasına canlılık getiriyor ve daha geniş kitlelere uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Bu satışlar, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

UYAP Ev Satışlarının Avantajları

UYAP ev satışları, alıcılar için şeffaf ve güvenilir bir platform sunuyor. Ayrıca, devlet tarafından yapılan bu satışlar, alıcıların uygun fiyatlı ve çeşitli konut seçeneklerine erişimini sağlıyor.

Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

UYAP üzerinden ev alırken, konutun özellikleri, lokasyonu, fiyatı ve gelecekteki değer artış potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, satış sürecindeki tüm prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

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