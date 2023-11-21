Otomobil ve tarlalar yok satıyor! Devlet elindeki yüzlerce evi satılığa çıkardı: 250.000 TL’ye bile konut var!

Beyoğlu'nda Satışa Sunulan Tarihi Konut
- Lokasyon: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi
- Konum: Ahmet Camii, Keramet Çıkmazı
- Ada ve Parsel: 847 Ada, 5 Parsel
- İhale Başlangıç Bedeli: 790.000 TL
Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel dokusuna sahip Sururi Mahallesi'nde yer alan bu gayrimenkul, 790.000 TL ihale başlangıç bedeli ile dikkat çekmektedir.
Fatih'te Satılık Üçüncü Kat Daire
- Lokasyon: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesi
- Konum: 3. Kat
- Ada ve Parsel: 1512 Ada, 1 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm
- İhale Başlangıç Bedeli: 1.015.000 TL
Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesinde yer alan bu 3. kat dairenin ihale başlangıç bedeli 1.015.000 TL olarak belirlenmiştir.
Diğer İllerde Satılık Evler ve Başvuru Yöntemi
UYAP üzerinden Türkiye'nin diğer illerinde de satılık ev ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:
- UYAP E-Satış sayfasına gidin.
- "Giriş Yap" kısmından TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapın.
- Taşınmaz satışları için uygun kategoriyi seçin ve istediğiniz taşınmaz türünü belirtin.
UYAP Ev Satışlarının Gayrimenkul Piyasasına Etkisi
UYAP üzerinden yapılan bu ev satışları, gayrimenkul piyasasına canlılık getiriyor ve daha geniş kitlelere uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Bu satışlar, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
UYAP Ev Satışlarının Avantajları
UYAP ev satışları, alıcılar için şeffaf ve güvenilir bir platform sunuyor. Ayrıca, devlet tarafından yapılan bu satışlar, alıcıların uygun fiyatlı ve çeşitli konut seçeneklerine erişimini sağlıyor.
Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
UYAP üzerinden ev alırken, konutun özellikleri, lokasyonu, fiyatı ve gelecekteki değer artış potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, satış sürecindeki tüm prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.