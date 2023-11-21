Otomobil ve tarlalar yok satıyor! Devlet elindeki yüzlerce evi satılığa çıkardı: 250.000 TL’ye bile konut var!

Geçtiğimiz günlerde UYAP İhale sayfası üzerinden başlayan Yediemin araç satışlarına ek olarak, şimdi de ev satışları başlamıştır. Bu yeni gelişme, uygun fiyata ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Gelen son dakika açıklamasına göre, ev almak isteyenlerin acele etmesi gerektiği belirtiliyor.

UYAP üzerinden yapılan duyurulara göre, devlet tarafından 1000'den fazla ev satışa çıkarılmıştır. Bu evler müstakil, apartman dairesi, kargir ve apartman türlerinde olup, ayrıca 900 adet arsa da satış listesinde bulunmaktadır.

UYAP İle Satışa Çıkarılan Evlerin Fiyatları

UYAP ihale sayfasında yer alan bazı satılık evlerin fiyatları şöyle:

İstanbul, gayrimenkul piyasasında her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Özellikle Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih gibi merkezi ilçelerde yer alan gayrimenkuller, yüksek değerleri ve stratejik konumları ile dikkat çekmektedir. İşte İstanbul'da satışa sunulan bazı değerli gayrimenkuller ve ihale başlangıç bedelleri:

Beşiktaş'ta Satılık Zemin Kat Daire

Lokasyon : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi

: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi Konum : Zemin Kat

: Zemin Kat Ada ve Parsel : 321 Ada, 29 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

: 321 Ada, 29 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İhale Başlangıç Bedeli: 1.400.000 TL

Bu zemin kat daire, Beşiktaş'ın Türkali Mahallesinde bulunmakta ve 1.400.000 TL ihale başlangıç bedeli ile alıcılarını beklemektedir.