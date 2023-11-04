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Seat Arona, Egea Sedan ve Renault Clio ÖTV şartsız yeni fiyatları duyurdu! 439.379 TL'ye, 458.287 TL'ye sıfır otomobil!

Sıfır kilometre otomobillerin fiyatları stabil kalarak, otomobil almayı düşünenler için bir avantaj sağlıyor. Ancak fiyatların genel alım gücüne göre hala yüksek olduğu kanısı da piyasada hakim.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:58 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:58
Seat Arona, Egea Sedan ve Renault Clio ÖTV şartsız yeni fiyatları duyurdu! 439.379 TL’ye, 458.287 TL’ye sıfır otomobil!

Türkiye'de otomotiv sektörü, Kasım ayında da sıfır kilometre araçlar için zammı gündemine almadı. Otomobil üreticileri, Kasım ayı fiyat listelerini açıkladıklarında, tüketicileri sevindiren haberler veriyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışları sonrasında, bu durağanlık dikkat çekiyor.

ÖTV Muafiyeti ve Sıfır Kilometre Otomobiller

Türkiye'de otomobil almak isteyen bireyler için devletin sağladığı ÖTV muafiyeti büyük bir fırsat sunuyor. Bu muafiyet, bazı koşulları taşıyan vatandaşlara tanınan ve otomobil fiyatlarını önemli ölçüde düşüren bir avantajdır. Özellikle engelli bireyler için sağlanan bu destekle, sıfır kilometre araçlara erişim kolaylaşıyor.

ÖTV muafiyeti alabilmek için en önemli şart, yüzde 90 ve üzeri engelli olmaktır. Engelli bireyler, ulaşım ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilsinler diye bu destekten yararlanabiliyorlar. Ancak bu destekten yararlananlar, aldıkları aracı 5 yıl boyunca satamazlar veya satmak isterlerse devlete ÖTV muafiyeti tutarında bir ödeme yapmaları gerekiyor. Ayrıca, ÖTV indirimi sadece 1.004.000 TL altı fiyatlı araçlar için geçerli oluyor.

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Seat ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi

Seat gibi otomobil firmaları, ÖTV muafiyeti kapsamında özel fiyat listeleri yayınlamaktadır. Kasım ayı için yapılan açıklamaya göre, Seat Ibiza ve Seat Arona modelleri ÖTV muafiyeti ile oldukça cazip fiyatlara satışa sunulmuş durumda. Ibiza modeli için 442 Bin TL, Arona için ise 513 Bin TL başlangıç fiyatları belirlenmiş. Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti olmadan sırasıyla 795 Bin TL ve 923 Bin TL olurdu.

Bu durum, ÖTV muafiyeti olmayan tüketiciler için de bir gösterge niteliği taşıyor. Sıfır kilometre otomobil piyasasında, ÖTV'nin fiyatlar üzerindeki etkisinin oldukça belirgin olduğunu gözler önüne seriyor. ÖTV muafiyetinin otomobil fiyatlarını nasıl etkilediği, bu örneklerle daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Egea Sedan ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi

Egea Sedan modeli, şu anda 1.4 litrelik Fire motor seçeneği ile 95 beygir gücünde ve 360.138 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Daha güçlü bir seçenek isteyenler için sunulan 1.3 M.Jet motorlu versiyon ise 95 HP gücünde ve 439.379 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Egea ailesinin Hatchback versiyonu, şehir hayatının dinamiklerine uygun tasarımı ile göz alıyor. Street paketi altında yer alan 1.4 Fire motorlu 95 HP gücündeki modeli için belirlenen fiyat 383.287 TL olarak belirlenmiş.

Aynı serinin Cross modelinde ise, maceraperest ruhlar için Street paketi ile 1.4 Fire 95 HP motor seçeneği 393.935 TL'ye alıcı bulurken, dizel motor sevenler için 1.3 M.Jet 95 HP seçeneği 463.379 TL fiyat etiketi taşıyor.

Renault Clio ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi

Renault Clio'nun equilibre versiyonu, 1.0 litre SCe motoru ile 65 HP güç üretiyor ve 394.444 TL'ye mal oluyor. Daha yüksek performans isteyenler için 1.0 TCe x-tronic motorlu 90 HP güç üreten modelin fiyatı ise 439.768 TL. Bu serinin evolution paketinde yer alan 1.0 TCe x-tronic motorlu ve 90 HP gücündeki versiyonu ise 457.824 TL fiyatla satışa çıkıyor.

Renault'un Taliant modeli de farklı motor seçenekleriyle dikkat çekmekte. Joy 1.0 Sce motorlu 65 beygir gücünde versiyonu 387.916 TL, Joy paketinin bir diğer seçeneği olan 1.0 Turbo X-tronic motorlu 90 beygirlik model ise 435.185 TL fiyat etiketine sahip. Touch paketi içindeki 1.0 Turbo X-tronic motorlu ve 90 beygir güç üreten versiyonun fiyatı ise 458.287 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil piyasasında, Kasım ayında sabitlenen fiyatlar ve çeşitli motor seçenekleriyle sunulan bu modeller, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap eden geniş bir yelpaze oluşturuyor.

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