Seat Arona, Egea Sedan ve Renault Clio ÖTV şartsız yeni fiyatları duyurdu! 439.379 TL’ye, 458.287 TL’ye sıfır otomobil!

Seat ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi Seat gibi otomobil firmaları, ÖTV muafiyeti kapsamında özel fiyat listeleri yayınlamaktadır. Kasım ayı için yapılan açıklamaya göre, Seat Ibiza ve Seat Arona modelleri ÖTV muafiyeti ile oldukça cazip fiyatlara satışa sunulmuş durumda. Ibiza modeli için 442 Bin TL, Arona için ise 513 Bin TL başlangıç fiyatları belirlenmiş. Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti olmadan sırasıyla 795 Bin TL ve 923 Bin TL olurdu. Bu durum, ÖTV muafiyeti olmayan tüketiciler için de bir gösterge niteliği taşıyor. Sıfır kilometre otomobil piyasasında, ÖTV'nin fiyatlar üzerindeki etkisinin oldukça belirgin olduğunu gözler önüne seriyor. ÖTV muafiyetinin otomobil fiyatlarını nasıl etkilediği, bu örneklerle daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Egea Sedan ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi Egea Sedan modeli, şu anda 1.4 litrelik Fire motor seçeneği ile 95 beygir gücünde ve 360.138 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Daha güçlü bir seçenek isteyenler için sunulan 1.3 M.Jet motorlu versiyon ise 95 HP gücünde ve 439.379 TL fiyatla satışa sunuluyor. Egea ailesinin Hatchback versiyonu, şehir hayatının dinamiklerine uygun tasarımı ile göz alıyor. Street paketi altında yer alan 1.4 Fire motorlu 95 HP gücündeki modeli için belirlenen fiyat 383.287 TL olarak belirlenmiş. Aynı serinin Cross modelinde ise, maceraperest ruhlar için Street paketi ile 1.4 Fire 95 HP motor seçeneği 393.935 TL'ye alıcı bulurken, dizel motor sevenler için 1.3 M.Jet 95 HP seçeneği 463.379 TL fiyat etiketi taşıyor.

Renault Clio ÖTV Muafiyeti Fiyat Listesi Renault Clio'nun equilibre versiyonu, 1.0 litre SCe motoru ile 65 HP güç üretiyor ve 394.444 TL'ye mal oluyor. Daha yüksek performans isteyenler için 1.0 TCe x-tronic motorlu 90 HP güç üreten modelin fiyatı ise 439.768 TL. Bu serinin evolution paketinde yer alan 1.0 TCe x-tronic motorlu ve 90 HP gücündeki versiyonu ise 457.824 TL fiyatla satışa çıkıyor.

Renault'un Taliant modeli de farklı motor seçenekleriyle dikkat çekmekte. Joy 1.0 Sce motorlu 65 beygir gücünde versiyonu 387.916 TL, Joy paketinin bir diğer seçeneği olan 1.0 Turbo X-tronic motorlu 90 beygirlik model ise 435.185 TL fiyat etiketine sahip. Touch paketi içindeki 1.0 Turbo X-tronic motorlu ve 90 beygir güç üreten versiyonun fiyatı ise 458.287 TL olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil piyasasında, Kasım ayında sabitlenen fiyatlar ve çeşitli motor seçenekleriyle sunulan bu modeller, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap eden geniş bir yelpaze oluşturuyor.