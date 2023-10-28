Egea’dan daha ucuz olacak; Fiat Cronos’un Türkiye fiyatı kesinleşti! Peynir ekmek gibi satılır

Fiat Cronos, pek çok ülkede Linea'nın yerini almış bir model olarak satışa sunuluyor. Dolayısıyla, Cronos'u yeni kasa Linea olarak da düşünebiliriz. Avrupa'da bazı ülkelerde Linea adıyla, bazılarında ise Cronos adıyla satılan bu otomobil, geçtiğimiz yıllarda ufak bir makyaj operasyonu geçirerek güncellendi.
Cronos, uzun süredir birçok ülkede satışta bulunuyor ve Türkiye pazarında heyecanla bekleniyor. Ancak asıl merak edilen soru, Cronos'un Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı.
Üç Farklı Motor Seçeneği
Cronos, Türkiye pazarında üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Bu seçeneklerden ikisi benzinli, biri ise hibrit olacak. Özellikle dizel motorlardan vazgeçen birçok otomobil üreticisi gibi Fiat da benzer bir adım atmış durumda. Hibrit motor seçeneği, yakıt tasarrufu yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olacak.