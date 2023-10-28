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Egea’dan daha ucuz olacak; Fiat Cronos’un Türkiye fiyatı kesinleşti! Peynir ekmek gibi satılır

Fiat, otomobil sektöründeki önemli bir oyuncu olarak Türkiye pazarında varlığını sürdürüyor ve model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. İtalyan otomobil devi, yeni modeli olan Cronos'u yakın zamanda Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Cronos'un fiyat ve model detayları da merak konusu haline geldi.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 15:33 Güncelleme 28 Ekim 2023, 15:33
Egea’dan daha ucuz olacak; Fiat Cronos’un Türkiye fiyatı kesinleşti! Peynir ekmek gibi satılır

Fiat Cronos, pek çok ülkede Linea'nın yerini almış bir model olarak satışa sunuluyor. Dolayısıyla, Cronos'u yeni kasa Linea olarak da düşünebiliriz. Avrupa'da bazı ülkelerde Linea adıyla, bazılarında ise Cronos adıyla satılan bu otomobil, geçtiğimiz yıllarda ufak bir makyaj operasyonu geçirerek güncellendi.

Cronos, uzun süredir birçok ülkede satışta bulunuyor ve Türkiye pazarında heyecanla bekleniyor. Ancak asıl merak edilen soru, Cronos'un Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı.

Üç Farklı Motor Seçeneği

Cronos, Türkiye pazarında üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Bu seçeneklerden ikisi benzinli, biri ise hibrit olacak. Özellikle dizel motorlardan vazgeçen birçok otomobil üreticisi gibi Fiat da benzer bir adım atmış durumda. Hibrit motor seçeneği, yakıt tasarrufu yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olacak.

Otomobil hem manuel hem de otomatik vites seçenekleriyle gelecek. Egea'dan daha uygun bir fiyatla pazara gireceği belirtiliyor. Egea ve Cronos'u karşılaştırdığımızda, Egea'nın daha premium bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

Fiat Cronos Türkiye Fiyatı

Fiat Cronos'un Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmış değil, ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Cronos'un Egea'dan en az yüzde 15 daha düşük bir fiyatla satılacağı söyleniyor. Bu, oldukça çekici bir seviye olarak görünüyor.

Fiat Cronos'un Türkiye pazarına girişi heyecanla bekleniyor. Ancak resmi açıklamanın henüz yapılmamış olması göz önüne alındığında, net bilgilere ulaşmak için markanın resmi duyurularını beklemekte fayda var.

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