Bu indirimleri kaçıran çıra gibi yanar! Otomobil almak isteyenler son 4 gününüz kaldı! İşte marka marka kampanyalı sıfır otomobil fiyatları

Koronavirüs pandemisi ile birlikte yaşanan çip sorunu, otomobil fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Ancak bu durum, otomobil markalarının cazip indirimlerle müşterilere ulaşma çabalarını artırdı. Otomobil almayı düşünenler için Ekim ayı, çeşitli otomobil markalarının sunduğu cazip kampanyalarla dolu bir dönem olabilir. Özellikle pandemi nedeniyle yaşanan çip krizi ve malzeme sıkıntısı, otomobil fiyatlarının artmasına yol açmıştı. Ancak otomobil üreticileri, müşterileri cezbetmek için ekim ayında özel fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Ekim ayı, otomobil almayı planlayanlar için birçok fırsatla dolu. İşte marka marka ekim ayı kampanyaları: