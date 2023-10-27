Koronavirüs pandemisi ile birlikte yaşanan çip sorunu, otomobil fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Ancak bu durum, otomobil markalarının cazip indirimlerle müşterilere ulaşma çabalarını artırdı. Otomobil almayı düşünenler için Ekim ayı, çeşitli otomobil markalarının sunduğu cazip kampanyalarla dolu bir dönem olabilir. Özellikle pandemi nedeniyle yaşanan çip krizi ve malzeme sıkıntısı, otomobil fiyatlarının artmasına yol açmıştı. Ancak otomobil üreticileri, müşterileri cezbetmek için ekim ayında özel fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Ekim ayı, otomobil almayı planlayanlar için birçok fırsatla dolu. İşte marka marka ekim ayı kampanyaları:
Fiat, ekim ayında aile otomobillerinde büyük indirimler sunuyor. Özellikle Fiat Egea ve Fiat Fiorino modelleri, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fiat Fiorino modeli için 15 bin TL'lik indirim ve 200 bin TL'lik özel kredi desteği sunuluyor. Fiat Egea modeli içinse 200.000 lira kredi seçeneği mevcut.
Toyota, ekim ayında Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerinde indirim ve 0 faiz avantajları sunuyor. Ekim ayında Toyota'nın 50 yıllık geçmişe sahip modeli olan Toyota Corolla için özel bir fiyat teklifi sunuluyor. 1.5 Vision Multidrive S donanımlı Toyota Corolla'nın fiyatında 180.000 TL indirim yapıldı. Bu kampanya sayesinde Toyota Corolla satın almak oldukça avantajlı hale geldi. Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, Toyota firması taleplerin yoğun olduğunu ve Corolla indirimlerinin son günlerine yaklaşıldığını duyurdu.
Hyundai, ekim ayında Tucson, Bayon, Kona ve Elantra modelleri için özel kampanyalar sunuyor. Özellikle "Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde" seçeneği, müşterilere cazip geliyor.