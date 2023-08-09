Fiat, Seat, Toyota, Mercedes BMW Audi Toyota Volkswagen...Milli Emlak piyasanın yarı fiyatına araba satıyor! Almak için bunu yapmanız yeterli!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, çeşitli marka ve modellerdeki araçları uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Araçlara ilişkin detaylar, Açık Teklif Usulü ile satış yapılacağını gösteriyor. İşte, bu kelepir fırsatından yararlanma şartları ve detayları. Satışa sunulan araçlar, farklı marka ve modellerden oluşmaktadır. İlanlarda, her aracın teknik özellikleri, model yılı ve kilometresi gibi detaylar yer alıyor. Araçların genel durumu, çalışır durumda olup olmadığı ve mevcut hasarlarına dair bilgiler de ilanlarda açıklanacaktır.