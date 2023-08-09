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Fiat, Seat, Toyota, Mercedes BMW Audi Toyota Volkswagen...Milli Emlak piyasanın yarı fiyatına araba satıyor! Almak için bunu yapmanız yeterli!

Son zamanlarda araç fiyatlarının artışıyla ucuz araç sahibi olmak isteyenler için güzel bir haber geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kullanılmayan makam araçları ve atıl durumdaki resmi araçları kelepir fiyatlarla satışa sunuyor. İşte detaylar ve satışa çıkan araçlar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:33 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 09:33
Fiat, Seat, Toyota, Mercedes BMW Audi Toyota Volkswagen...Milli Emlak piyasanın yarı fiyatına araba satıyor! Almak için bunu yapmanız yeterli!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, çeşitli marka ve modellerdeki araçları uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Araçlara ilişkin detaylar, Açık Teklif Usulü ile satış yapılacağını gösteriyor. İşte, bu kelepir fırsatından yararlanma şartları ve detayları. Satışa sunulan araçlar, farklı marka ve modellerden oluşmaktadır. İlanlarda, her aracın teknik özellikleri, model yılı ve kilometresi gibi detaylar yer alıyor. Araçların genel durumu, çalışır durumda olup olmadığı ve mevcut hasarlarına dair bilgiler de ilanlarda açıklanacaktır.

İlanlara Başvuru Şartları:

  1. İhaleler, tahmini bedel üzerinden Açık Teklif Usulü ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir.

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir: a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası mevduat, Katılım Bankalarının hazırladığı süresiz ve limit içi düzenlenen teminat mektupları veya Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya benzeri belgeler), b) İkametgah belgesi, c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını gösteren belge, d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirküleri veya vekaletname.

Satışa Çıkan Bazı Araçlar ve Fiyatları:

  • 2007 Fiat Albea Otomobil (35 AZ 1998, Eski Plaka) - 100.000 TL
  • 2004 Seat Ibıza Otomobil (06 D 0435, Eski Plaka) - 120.000 TL
  • 1999 Toyota Luna Otomobil (06 GG 519, Eski Plaka) - 130.000 TL

  • 2005 Ford Focus Otomobil (68 HL 104) - 130.000 TL
  • 2001 Volkswagen Jetta Otomobil (35 ME 559) - 100.000 TL

  • 1965 Land Rover Jeep (34 CIV 90) - 50.000 TL
  • 1991 Toyota Corolla Otomobil (35 V 0746) - 100.000 TL
  • 2013 Ford Mondeo Otomobil (35 BKY 590) - 390.000 TL

Ucuz araç sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün kelepir fiyatlarla satışa çıkardığı bu araçlar büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru ve detaylar için ilanlara göz atabilirsiniz. Araç fiyatlarındaki rekabetçi fiyatlar, bütçenize uygun seçenekler sunuyor.


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