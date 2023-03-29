2016 model Mercedes-Benz mahkemeden satışa çıkarıldı | İcradan satılık otomobiller

İzmir 13. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Mercedes-Benz marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.900.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.05.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

İhaleye konu araç 35AFF130 plakalı araç; 2016 model, Mercedes-Benz 212 tipli siyah renk otomobil cinsidir. Aracın kilometresi 124.170 olarak okunmuştur. Motor Numarası 65492080026904, Şasi Numarası WDD2130041A053124'dir.Silindir hacmi 1959 CC, yakıt cinsi Dizel, şanzıman durumu otomatik vites, kasa tipi Sedan , Motor Gücü 143HP'dir.Lastiklerin durumunun iyi olduğu tespit edilmiş, ancak aküsü çok az kaldığından dolayı çalıştırılamamıştır. Anahtarı ve ruhsatı vardır. Radyo/teyp vardır, motoru vardır. Bahse konu araç açık alanda muhafaza edildiğinden dolayı atmosfer şartlarına maruz kalmıştır. Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi(5664sms hattı) verilerine göre bir adet kaza kaydı bulunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aracın muhafaza altında bulunduğu ''6125/1 sokak no:17 Işıkkent / İzmir- Egeline Yediemin Deposu ''adresinde ihaleden önce görebileceklere ihtar olunur.

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