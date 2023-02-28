Yetkili bayilere ve oto galerilere '6 ay 6 bin kilometre' denetimi! 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır."