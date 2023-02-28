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    • Otomobil
    • 28.02.2023 12:56
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    • 28.02.2023 13:07
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    Yetkili bayilere ve oto galerilere '6 ay 6 bin kilometre' denetimi! 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildi

    Otomobilde fırsatçılığın önünü kesmek için araç satışında ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre şartı getirildi. Söz konusu düzenlemeyi delen fırsatçılara yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı 2023 yılı Ocak ayında yapılan denetimlerde 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

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    36 işletmeye 15 MİLYON 905 BİN CEZA
    Ticaret Bakanlığı Ocak ayında, 6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesine yönelik yapılan denetimlerde 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır."
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    Haberler Otomobil Yetkili bayilere ve oto galerilere '6 ay 6 bin kilometre' denetimi! 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildi
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