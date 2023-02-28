Yetkili bayilere ve oto galerilere '6 ay 6 bin kilometre' denetimi! 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildi

Omobilde hüllecilik ve fırsatçılık yapanlara ceza yağdı.
36 işletmeye 15 MİLYON 905 BİN CEZA
Ticaret Bakanlığı Ocak ayında, 6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesine yönelik yapılan denetimlerde 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır."