"Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs'ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek."

Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer de, "Togg, geçen yıl blockchain girişimlerinin yeri olarak Avalanche'ı seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir büyük adım daha attı." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BANT'TAN İNDİRDİ

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.



Seri üretimine başlanacak olan Togg'un ilk aracı bantta indi.

İlk Togg'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.