2014 model Mıtsubıshı L200 icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Uşak 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Mıtsubıshı L200 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 193.278 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.08.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34KF8021 Plakalı , 2014 Model , MITSUBISHI Marka , L200 Tipli , 4D56UCFM5579 Motor No'lu , MMCJNKB40FD028459 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 100HP , Motor Hacmi 2477cm3 , Rengi Beyaz , Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre : Aracın anahtarı bulunamamıştır. Aracın tekerlek lastikleri kullanılabilir durumdadır. Ön kaput ve çevresinde kılcal çizikler mevcuttur. Sol arka sinyal altında kısmi vuruk vardır. Aracın boyası, iç döşemesi ve diğer aksamlarında kusur yoktur. Araç motoru yerinde olup müdahale izine rastlanmamıştır. Aracın ruhsatı vardır. Vasıtanın sigorta hasar kaydına rastlanılamamıştır.

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