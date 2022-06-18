TOGG için heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu Yüzde 99'u tamam...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Gemlik tesislerindeki çalışmalar devam ederken TOGG'dan bilgilendirme paylaşımı geldi.
TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
BOYA TESİSİNİN YÜZDE 99'U TAMAM
Boya tesisinin yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.
GÖVDE TESİSİ YÜZDE 99
Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.