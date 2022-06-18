TOGG için heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu Yüzde 99'u tamam...

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Erdoğan TOGG ile ilgili de mesaj verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık' hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma-geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi, bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir."