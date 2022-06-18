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    • Otomobil
    • 18.06.2022 13:01
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    • 18.06.2022 13:28
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    TOGG için heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu Yüzde 99'u tamam...

    Başkan Erdoğan'ın "Bu yılın sonuna kadar üretim bandından indirerek hizmete sunacağız." dediği TOGG ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOGG'un resmi hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Boya ve gövde tesisinin yüzde 99'unun tamalandığı bildirilirken montaj tesisinin ise yüzde 98'inin tamalandığı duyuruldu.

    TOGG için heyecanlandıran gelişme!

    Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

    Gemlik tesislerindeki çalışmalar devam ederken TOGG'dan bilgilendirme paylaşımı geldi.

    TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
    Paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    BOYA TESİSİNİN YÜZDE 99'U TAMAM
    Boya tesisinin yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.

    GÖVDE TESİSİ YÜZDE 99
    Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

        MONTAJ TESİSİ YÜZDE 98
        Tesisin yüzde 98'i tamamlandı. Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi. Hatları devreye alma çalışmaları başladı. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: YIL SONUNDA ÜRETİM BANDINDAN İNDİRECEĞİZ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

        Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Erdoğan TOGG ile ilgili de mesaj verdi.

        Erdoğan şunları söyledi:

        "Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık' hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma-geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi, bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir."

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        Haberler Otomobil TOGG için heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu Yüzde 99'u tamam...
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