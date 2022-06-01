Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km'de şarj istasyonu
Yerli araba TOGG için geri sayım... Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz aşağı yukarı, bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
Startup'larla yapılan çalışmalara değinen Karakaş, "Tüm dünyada şu ana kadar 236 tane belirlemiş olduğumuz startup'la detaylı görüştük. Bunların 30'dan fazlasıyla örnek çalışmalar yaptık. Ve ondan sonra da içlerinden 15'in üzerinde startup'la sıkıştık şimdiden ve çok kuvvetle muhtemel biz akıllı cihazımızı piyasaya sürmezden önce kendimiz farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
"Ülkemizde bu işin zannederim bir buçuk iki senedir üzerinde çalışan bakanlıklarımız, bakanlıklarla beraber Ankara'da bu işi regülasyonuna kadar takip eden arkadaşlarımızla hep beraber çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç doğrultusunda da zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi ve biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik.
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