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Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km'de şarj istasyonu

Yerli araba TOGG için geri sayım... Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Biz aşağı yukarı, bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

01.06.2022 19:13 - Son Güncelleme: 01.06.2022 19:14
Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km’de şarj istasyonu

Karakaş, "2023'e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında çevrim içi gerçekleştirilen 21. Forum İstanbul Konferansları" kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğini ve bu kuralların tüketici beklentilere göre şekillendiğini dile getirdi.

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Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km’de şarj istasyonu

Yaptıkları araştırmalarda, sunulan hizmetlerin kullanıcı odaklı bir fayda yaratmıyorsa ortadan kalkmaya mahkum olduğu yönünde bir sonuca işaret ettiğini bildiren Karakaş, oyunlaştırma ve fintek gibi konularının kullanıcı beklentileri arasında öne çıktığını söyledi.

Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km’de şarj istasyonu

Startup'larla yapılan çalışmalara değinen Karakaş, "Tüm dünyada şu ana kadar 236 tane belirlemiş olduğumuz startup'la detaylı görüştük. Bunların 30'dan fazlasıyla örnek çalışmalar yaptık. Ve ondan sonra da içlerinden 15'in üzerinde startup'la sıkıştık şimdiden ve çok kuvvetle muhtemel biz akıllı cihazımızı piyasaya sürmezden önce kendimiz farklı bir hizmetle beraber sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km’de şarj istasyonu

Yaklaşık 2 yıldır bu konuda çalışmalar yapıldığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor! Hedef: 50 km’de şarj istasyonu

"Ülkemizde bu işin zannederim bir buçuk iki senedir üzerinde çalışan bakanlıklarımız, bakanlıklarla beraber Ankara'da bu işi regülasyonuna kadar takip eden arkadaşlarımızla hep beraber çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç doğrultusunda da zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi ve biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik.

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