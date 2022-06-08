Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! İlk yerli otomobil hangi renk olacak?

2022 YILININ SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK

"Doğuştan elektrikli" ve "sıfır emisyonlu bir teknoloji" için yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.