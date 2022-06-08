Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! İlk yerli otomobil hangi renk olacak?

Türkiye'nin heyecanla beklenen yerli omobili Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en temizi olan boyahanede bir sonraki aşamada boyalı deneme yapılacak.
SİZCE İLK TOGG HANGİ RENK OLACAK?
Togg'un Twitter hesabından paylaşılan videoda "Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" ifadelerine yer verildi.
Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi'ndeki boyahane kurulumu da tamamlandı.