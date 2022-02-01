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    • Otomobil
    • 01.02.2022 16:30
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    • 01.02.2022 16:30
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    Tesla 54 bin otomobilini geri çağırıyor

    ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54.000 ABD aracını geri çağırıyor. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

    Dünya devi 54 bin otomobilini geri çağırıyor

    Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53.822 ABD aracını geri çağıracak.

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

    NHTSA, Tesla'nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

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