2020 Model Skoda Fabia marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Milas İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2020 Model Skoda Fabia marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 01GD717 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , FABIA PREMİUM COLOUR CONCEP Tipli , TMBEP6NJ1MZ031555 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Kırmızı , Araç Donanım Ozellikleri: Klima , 01 GD 717 Plakalı, SKODA D-2 marka,Otomobil Heçbek cinsi, 2020 Model Otomotik vites, TİPİ: 5J, Motoru: 999 cm3 - Benzinli, Aracın Durumu, Karoser, İç Döşemeler, Ön Göğüs, Lastikler iyi, Radyo Teyp, Stepne, Kontak Anahtar, Rahsat, Klima var, Akü çalışıyor, Kapılar Açık, kırmızı renkli otomobil



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