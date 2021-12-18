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    • Otomobil
    • 18.12.2021 08:27
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    • 18.12.2021 08:27
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    2010 model Toyota marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası vatandaşlar son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2010 model Toyota marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç almadan bu ilana göz atın

    T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Toyota marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 115.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.02.2022 olarak açıkladı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 01SN195 Plakalı , 2010 Model , TOYOTA Marka ,
    TOYOTA YARİS Tipli , 1NR0141230 Motor No'lu , VNKKH96350A088696 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Gri , ARACIN ÖZELLİKLERİ
    PLAKASI 01 SN 195 MODELİ 2010 MARKASI Toyota
    TİPİYaris 1.33 SolCİNSİ Otomobil RENGİ Gri (metalik)
    KİLOMETRESİ Tespit edilemedi YEDEK LASTİĞİ
    Tespit Edilemedi KRİKOSU Tespit Edilemedi
    ANAHTAR Yok RUHSAT Yok KASA TİPİ Hatchback
    YAKIT CİNSİ Benzin VİTES TİPİ Otomatik

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