2010 model Toyota marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Toyota marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 115.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.02.2022 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 01SN195 Plakalı , 2010 Model , TOYOTA Marka ,

TOYOTA YARİS Tipli , 1NR0141230 Motor No'lu , VNKKH96350A088696 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Gri , ARACIN ÖZELLİKLERİ

PLAKASI 01 SN 195 MODELİ 2010 MARKASI Toyota

TİPİYaris 1.33 SolCİNSİ Otomobil RENGİ Gri (metalik)

KİLOMETRESİ Tespit edilemedi YEDEK LASTİĞİ

Tespit Edilemedi KRİKOSU Tespit Edilemedi

ANAHTAR Yok RUHSAT Yok KASA TİPİ Hatchback

YAKIT CİNSİ Benzin VİTES TİPİ Otomatik



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