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    • Otomobil
    • 02.11.2021 08:14
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    • 02.11.2021 08:14
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    2017 model Fiat Fiorino marka araç icradan satılığa çıkartıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Fiat Fiorino marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın!

    T.C. Ankara 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Fiorino marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.11.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 18LH210 Plakalı, 2017 Model, FIAT Marka, 225 FİORİNO 1.3 MJET PREMİO Tipli, 199A90006369084 Motor No'lu, NM422500006F69202 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Çekiş Tipi Önden çekiş, Motor Gücü 75HP, Motor Hacmi 1300cm3, Rengi Gri, Aracın sağ ön çamurluğunun göçük vaziyette olduğu, bagaj kapısı ve ön kaput üzerinde belirgin göçüklerin bulunduğu, kaporta ve tamponlarda sürtme izi ve çiziklerin bulunduğu, aracın ön koltuk başlıklarının bulunmadığı, koltuklarda kir ve lekeler bulunduğu, tavanda bölgesel lekeler bulunduğu, anahtarının bulunduğu ancak ruhsatı bulunmamaktadır.

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    Haberler Otomobil 2017 model Fiat Fiorino marka araç icradan satılığa çıkartıldı
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