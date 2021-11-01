TOGG'dan heyecanlandıran haber! Akıllı SUV cihazı ön uygunluğunu aldı İstanbul Park’ta piste çıktı! 0'dan 100'e...

AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.