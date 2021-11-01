TOGG'dan heyecanlandıran haber! Akıllı SUV cihazı ön uygunluğunu aldı İstanbul Park’ta piste çıktı! 0'dan 100'e...

Türkiye'nin otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürerken sevindiren geişmeler peş peşe geliyor.
TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar yer aldı.
AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.
İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI
Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.