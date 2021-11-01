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    • Otomobil
    • 01.11.2021 18:43
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    • 01.11.2021 19:05
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    TOGG'dan heyecanlandıran haber! Akıllı SUV cihazı ön uygunluğunu aldı İstanbul Park’ta piste çıktı! 0'dan 100'e...

    Türkiye'nin otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürerken sevindiren geişmeler peş peşe geliyor. Dün TOGG'un banttan görüntüleri paylaşılan TOGG'a ilişkin yeni bir geliişme daha yaşandı. TOGG’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

    takvim.com.tr
    TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı!

    Türkiye'nin otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürerken sevindiren geişmeler peş peşe geliyor.

    TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar yer aldı.

    AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
    TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.

    İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI
    Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

        0-100 KM/S HIZLANMASI 4,8 SANİYE
        Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

        Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

        FABRİKADAN GÖRÜNTÜLER
        TOGG fabrikasından ilk görüntüler de dün paylaşılmıştı. TOGG'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerin yer verildi.

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