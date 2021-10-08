Heyecanlandıran gelişme: Türkiye'nin otomobili TOGG için geri sayım! İşte şatışa çıkacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG için merakla beklenen tarihi açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Tantavi Kültür Merkezi'nde AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin de katıldığı, "Net Konuşalım" programında gençlerle bir araya geldi.
Konya'da gün boyu yoğun programlara ve açılışlara katıldığını belirten Varank, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
YAYIRIM YAPMAK İSTEYENE DESTEK
Varank, yatırım yapmak isteyen tüzel kişi ya da firmalara ne tür destekler verildiğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olması için çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Daha önce Türkiye'de hiç üretilmemiş ürünlerin Ar-Ge'sinin TÜBİTAK ile yapıldığını ifade eden Varank, "Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Devletimiz üretim, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara hangi destekleri veriyor diye merak ediyorsanız 'www.yatirimadestek.gov.tr' web sitesinden Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının verdiği destekleri, teşvikleri takip edebilirsiniz. Bu adresi sık kullanılanlara eklemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Varank, soru üzerine gelişmiş ülkelerin teknoloji hamlelerine karşılık Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile cevap verdiğini kaydetti.
Kendi kendine yetebilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, bunu geliştirip, üretip ihracat eden ülke konumuna gelmeyi bu stratejiyle anlatan Varank, bu kapsamda da en önemli işin ise insana yatırım yapmak olduğunu vurguladı.