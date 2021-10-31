SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi
Son dakika haberleri... Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler geldi. TOGG'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerin yer verildi. Geçtiğimiz günlerde de TOGG'un inşası devam eden fabrikasından görüntüler paylaşılmıştı. İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler...
31.10.2021 18:29
- Son Güncelleme: 31.10.2021 18:36