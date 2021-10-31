Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler geldi. TOGG'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerin yer verildi. Geçtiğimiz günlerde de TOGG'un inşası devam eden fabrikasından görüntüler paylaşılmıştı. İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler...

31.10.2021 18:29 - Son Güncelleme: 31.10.2021 18:36
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

TOGG'un Twitter sayfasından yapılan paylaşımda üretim bandından görüntüler yer aldı.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

Paylaşımda üretim bandından görüntülerin haricinde şu ifadeler kullanıldı:

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Üretim bandından ilk görüntüler geldi

Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. #YeniLigeYolculuk #TOGG

İşte o görüntüler:

SON DAKİKA