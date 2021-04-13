Çip problemi sebebiyle Japon üretici Subaru da daha önce, Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç çıkardığı motor ve montaj fabrikalarında üretimi 2 hafta durduracağını açıklamıştı.

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