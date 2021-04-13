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    • Otomobil
    • 13.04.2021 09:35
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    • 13.04.2021 09:35
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    Çip tedarik krizi otomotiv sektörünün kabusu oldu! 'den flaş karar

    Son dakika haberi... Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi piyasayı derinden vurmaya devam ediyor. çip tedarikindeki problem sebebiyle üç fabrikasında üretimi düşürecek. Çip problemi sebebiyle Japon üretici da daha önce, Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç çıkardığı motor ve montaj fabrikalarında üretimi 2 hafta durduracağını açıklamıştı.

    Otomotiv devinden flaş karar! Durduruyor

    Otomobil üreticisi Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'da iki, Tayland'da bir fabrikasında seri üretimi düşürecek.

    Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

    Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle Japonya'nın Okayama ve Aiçi bölgelerindeki fabrikalarında seri üretim oranını düşürecek.

        Uygulamanın hangi modellerin üretimini sekteye uğratacağı bildirilmedi. Öte yandan firma, Tayland'da bulunan bir fabrikasında da üretimi azaltacak.

        Çip problemi sebebiyle Japon üretici Subaru da daha önce, Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç çıkardığı motor ve montaj fabrikalarında üretimi 2 hafta durduracağını açıklamıştı.

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        Haberler Otomobil Çip tedarik krizi otomotiv sektörünün kabusu oldu! Mitsubishi'den flaş karar