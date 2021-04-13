Otomobil üreticisi Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'da iki, Tayland'da bir fabrikasında seri üretimi düşürecek.
Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.
Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle Japonya'nın Okayama ve Aiçi bölgelerindeki fabrikalarında seri üretim oranını düşürecek.