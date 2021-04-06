Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!
Çip krizi küresel bir kriz olma yolunda ilerliyor. Özellikle otomotiv sektörünü derinden etkileyen yarı iletken çiplerin 25-150 dolar arasında olduğu belirtilirken, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.
06.04.2021 10:39
- Son Güncelleme: 06.04.2021 10:39
Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Covid-19 salgını, çiplerin arzında 'kıtlığı' beraberinde getirdi. Halen dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşanıyor ve bu sebeple otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi içerisinde çip kullanılan birçok elektronik aksamlı ürün üretilemiyor.