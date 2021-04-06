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Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

Çip krizi küresel bir kriz olma yolunda ilerliyor. Özellikle otomotiv sektörünü derinden etkileyen yarı iletken çiplerin 25-150 dolar arasında olduğu belirtilirken, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.

06.04.2021 10:39 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:39
Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Covid-19 salgını, çiplerin arzında 'kıtlığı' beraberinde getirdi. Halen dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşanıyor ve bu sebeple otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi içerisinde çip kullanılan birçok elektronik aksamlı ürün üretilemiyor.

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Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

FATURA AĞIR OLDU
Otomotivle başlayan kriz diğer sektörlere de yayılırken; üretimdeki aksaklıkların milyarlarca dolarlık zarara neden olması bekleniyor. Çip krizinin otomotiv sektörüne faturası da ortaya çıktı.

Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

Otomobil üretiminde kullanılan yarı iletken çiplerin 25-150 dolar arasında olduğu belirtilirken, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.

Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

Dünyada dev otomobil fabrikalarının üretimine darbe vuran çip krizi büyürken, akıllı cihazları etkilemeye başlayan krizden dolayı telefon üreticileri lansmanlarını ertelerken, fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğu konuşuluyor.

Otomobil sektörüne çip krizi darbesi! 25 dolarlık çip için 1 milyonu aşkın araç üretilemedi!

CİDDİ FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR
Son günlerde ardı ardına birçok fabrika üretimini durdururken, bazı telefon üreticileri de lansmanlarını erteledi. Sıkıntıdan dolayı elektronik ve akıllı ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor.