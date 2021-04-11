Çip krizi sonrası Türkiye'den flaş hamle! Yerli otoya yerli çip

Başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde üretimin durmasına ve büyük ekonomik kayba neden olan çip krizi büyürken, gözler Türkiye'deki çip üretimine çevrildi. Bu konuda üretim üssü konumundaki TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nda (YİTAL) hummalı bir çalışma yürütülüyor. SABAH, alanında en iyi 55 mühendis ve 25 teknisyenin, gece-gündüz çalışarak Türk savunma sanayinin mikroçip ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı stratejik üsse girdi. Çipin hem tasarımı hem de üretiminin yapıldığı merkezde, başta Roketsan olmak üzere, Aselsan ve TÜBİTAK Sage'ye üretim yapılıyor. Türkiye'nin otomobili TOGG için de üretim yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını söyleyen YİTAL Sorumlusu Dr. Aziz Ulvi Çalışkan, "Bu konuda hazırlık dönemindeyiz, yakında onların kapısını çalacağız" diyor. UEKAE Enstitü Müdürü Erdal Bayram ise "Algoritmasından, çipine kadar tüm bilgi güvenliği bileşenlerini kendisi tasarlayıp üreten ülke sayısı 5-6'yı geçmez. Biz de bunlardan biriyiz" diyerek bu alandaki yetkinliğimize dikkat çekti.