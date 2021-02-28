Bu arabalar sudan ucuz! Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri...

Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan araç satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın taşıt satış duyuruları için öncelikle yurttaşları bankanın satılık gayrimenkullerini duyuru ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına ulaşım sağlayacaklar.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT
Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI