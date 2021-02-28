Bu arabalar sudan ucuz! Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri...

HALKBANK SATILIK 2. EL ARAÇ SATIŞ İLANLARI İÇİN İHALE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, UCUZ ARAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler.

Başvurular ister internet bankacılığı ister banka şubelerinden olacak. Başvurularda vatandaşlar muhammen bedel üzerinden geçici teminat bedeli ödeyecekler. Daha sonra ihale için teklif sunacaklar. Tekliflerin vatandaşlarda kalması durumunda şubelerden işlemleri tamamlayacaklar. Bu sayede piyasa fiyatının çok daha altında, emsal araç fiyatlarından çok daha düşük fiyatlarla ucuz ikinci el araç sahibi olma imkanından yararlanabilecekler.