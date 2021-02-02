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    • Otomobil
    • 03.02.2021 08:33
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    • 28.04.2021 10:00
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    100.000 TL'ye satın alınabilecek 2. el araçların listesi! el otomobil fiyatları patladı büyük düşüş!

    Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken 100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, el otomobillerde de bir balon oluştu.

    takvim.com.tr
    İkinci el otomobil fiyatları patladı büyük düşüş! 100.000 TL'ye...

    Araba piyasası büyük ölçüde artış göstermekle birlikte bu süreçte 100.000 TL'ye satın alınabilecek araçlar hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor.


    100.000 TL'ye alınabilecek arabalar

    Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.500 TL

    Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

    Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

    Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL

    Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL

    Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL

    Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL

        Araç almak isteyenler dikkat! 50 bin TL'lik araç...

        Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.

        İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.

        SEÇENEKLER AZALDI

        İkinci el piyasasını manipüle eden satıcılar nedeniyle fiyatlarda balon oluştu. Normalde yaşı gereğince 50 bin lira etmeyecek araçlar 100-150 bin lira bandında satışa konuluyor.

        Alternatif olmamasından dolayı da ikinci el otomobile ihtiyacı olanlar maalesef bu araçlara yöneliyor. İkinci el otomobili yatırım aracı olarak görenler de al-satçılığa özeniyor. Aldığı arabayı 5 bin lira fazlasına satmaya çalışanlar da fiyatları yukarı çekiyorlar.

        TEKNOLOJİSİ ESKİ SUV'LAR

        100 bin lira civarında satışa çıkan SUV'ler hem yüksek motor hacmi hem de eski teknoloji şanzımanlarla satılıyor. Genelde 4 ileri otomatik vitese sahip olan bu araçların yakıt giderleri maksimum seviyeye ulaştı ve verimlilikleri de düştü.

        Günümüzde 10 ileri otomatik vitesli araçlar mevcut. Birçok 100 bin liranın altındaki SUV ise Uzak Doğu menşeeli markalardan oluşuyor.

            PARÇA TEMİNİ SORUN OLABİLİYOR

            Eski olmalarından dolayı ucuz diye alınan SUV araçlar arıza yaptığında büyük sorun oluşturuyor. Sıfır parçası çok pahalıya satılanlar, parçası sadece hurdacılarda bulunanlar da var.

            Eski olduğu için tamire yanaşmayan ustalar da işin içine girince gösterişli olmasına kanılarak alınan SUV'lar bir an önce elden çıkarılmak isteniyor.

            YÜKSEK KİLOMETRE, HASAR, BOYA VAR

            100 bin lira civarına satılan SUV araçlarda hasar kaydı, çok yüksek kilometre, boya, değişen gibi birçok olumsuz faktör bulunuyor. Aracı alırken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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            Haberler Otomobil 100.000 TL'ye satın alınabilecek 2. el araçların listesi! İkinci el otomobil fiyatları patladı büyük düşüş!