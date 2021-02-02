Sahibinden 2. el otomobilde eskiye dönüldü! 2. el otomobil fiyatları dumur ediyor! 2020 seneyi 2.el vasıta ticaretinde oldukça hareketli bir sene oldu. Bu da ekspertiz hareketlerini pozitif doğrultuda etkiledi. Kaptan Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el vasıta ticaretine ait yeni idaremeliğin de tesiriyle 2020 senesinde oto ekspertiz sektörünün rekor kırdığını söyledi. 2. el araç pazarıyla ilgili de konuşan Emre, Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Zira hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda otomobil fiyatları yine yükseliş trendine girebilir." dedi.
Ağır hasarlı araçlar
Emre, satılan 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederken "2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9'unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık." şeklinde konuştu.
Fiyatlar 2020 seviyesine geri döndü
2. el araç pazarıyla ilgili de konuşan Emre, "Geçen yıl yaşadığımız suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10'luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20'ye ulaştı. Hazır Temmuz 2020'deki fiyat seviyelerine geri dönmüşken, araç satın almayı düşünen tüketicilerin alım kararlarını ertelemeden bugünleri iyi değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İkinci el bir araç satın almak için doğru zamandayız. Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Zira hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda otomobil fiyatları yine yükseliş trendine girebilir." dedi.