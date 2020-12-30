Parası olmayanlar dikkat! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Hacizli araba almak için ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte şahsen katılabileceğiniz gibi e-uyap sistemi üzerinden internet üzerinden de teklif verebilmektesiniz. İhaleye katılabilmek için e-uyap üzerinden bir üyelik oluşturmak ve teklif vermek istediğiniz aracın teminat bedeli kadar parayı online teklif veriyorsanız banka üzerinden, şahsen katılıyorsanız elden teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundasınız, aksi takdirde ihaleye katılmanız mümkün değildir. Bunun nedeni ise ihaleye girecek kişilerin cidden aracı almaya niyetli olduğunu anlamak içindir. Yani her önüne gelenin ihaleye girip rastgele teklif vermesinin önüne geçmek için bu sistem ayarlanmıştır. Açık artırma bilindik usul ile devam eder ve en yüksek teklifi veren aracı satın alma hakkında sahip olur. Ayrıca belirli rakamların üzerine çıkılmadığında ihale kurulu ihaleyi iptal etme hakkında sahiptirler.