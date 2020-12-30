Parası olmayanlar dikkat! İşte sahibinden almayan pişman dedirten satılık araçlar...

Senelerdir icralık araba satışı mevzusunda bu işi kendi piyasası var, kimse bu taşıtları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin tamamen gerçek değil olduğunu ve taşıt alımı için koşulları sağlayan herkesin öneri verebileceğini ve güvenle ücretini ödeyebileceğini belirtelim. Peki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen UYAP nedir, ne fayda sağlar? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR
Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL
Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL
Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL
Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL