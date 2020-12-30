Kapış kapış satılıyor sahibinden 2.el o otomobillere büyük ilgi var! Vatandaş frene sert basmıştı, araç satışları durmuştu!

"Fiyatlar iki kat arttı"

Kocaeli'nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var.

Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik." ifadelerini kullandı.