Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.