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    • Otomobil
    • 04.12.2020 09:28
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    • 04.12.2020 09:31
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    fiyatlarında büyük fırsat: i sıfırladılar! İşte güncel

    Otomobil almayı planlayanlar güncel kampanyaları ve nı yakından takip ediyor. Sıfır otomobil almak isteyenler en uygun şartlarda kampanya oluşturan markalara yönelmeye başladı. Peki hangi otomobil markalarında kampanya var? Hangi kaç liradan satılıyor? İşte marka marka güncel ve otomobil fiyatlarında son durum.

    Sıfır otomobil fiyatlarında büyük fırsat

    Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı.

    İşte Hürriyet'in haberine göre güncel kampanyalar:

    Audi Q2

    100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    Audi A3 Sedan

    100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz


    BMW 3 serisi

    300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

    BMW 2 Gran Coupe

    250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz


    Citroen

    120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı


    Ford

    Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı


    Honda Civic Sedan

    60 bin lira kredi, 2 ay vade, yüzde 0.49 faiz oranı


    Mitsubishi Outlander

    70 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı


    Nissan Qashqai

    120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı

    Nissan Micra

    60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı


    Opel Grand Land X

    75 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz


    Seat Ateca

    100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz


    Skoda Fabia

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Scala

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Kamiq

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

    Skoda Karoq

    100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

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    Haberler Otomobil Sıfır otomobil fiyatlarında büyük fırsat: Faizi sıfırladılar! İşte güncel otomobil kampanyaları