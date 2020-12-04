Audi Q2



100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz



Audi A3 Sedan



100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz





BMW 3 serisi



300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz



BMW 2 Gran Coupe



250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz