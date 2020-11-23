SIFIR VE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA DEVRAN DÖNÜYOR

Döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi otomotiv sektöründe işleri karıştırdı. Hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında hazirandan bu yana yaşanan canlılık yerini sakinliğe bıraktı. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden tüketiciler beklemeye geçti. Bayileri arayan soranların sayısı azaldı.

OTOMOTİVE ETKİSİ OLACAK

Ekonomideki son haftada yaşanan gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe dengelerin değişmesi bekleniyor. Yılın son ayına hazırlık yapan yerli üreticiler ile yurtdışına yüksek adetli sipariş veren ithalatçılar ellerindeki stokları eritmek için son dakika kampanyaları yapacak ve bu kampanyalara Aralık sonuna kadar hız verecek.