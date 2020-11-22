Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:
FORD
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
CİTROEN
Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.
PEUGEOT 208
Yüzde 0 faiz
15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1500 lira
PEUGEOT 308
Yüzde 0 faiz
45 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3750 lira
PEUGEOT 508
Yüzde 0 faiz
40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3333 lira
HONDA
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.
KIA
Sportage'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99
MİTSUBİSHİ SPACE STAR
36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.
OPEL
Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı
FİAT EGEA
49 bin 900 lira peşin
48 ay vade
Aylık ödeme: 2990 lira