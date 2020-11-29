İKİNCİ EL ARAÇTA İNDİRİMLER BAŞLADI

Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.

Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.

Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.