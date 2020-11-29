Bazı otomotiv markaları, yıl sonunun gelmesi ile birlikte fiyat indirimlerine başladı. Bazı firmalar sıfır faizli kampanyalar düzenlerken fiyatlarda da indirimler yapıldığına yer verildi. Yapılan açıklamada şimdiye kadar yüzde 10'lara kadar fiyat indirimi haberlerinin geldiğine yer verildi. Fiyatların "0" fiyatını geçmeye başladığı belirtiyor.
"Covid-19 salgını hızla büyüyünce azalan araç arzı, sıralar oluşturmuş, bunun neticesinde ikinci el fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanmıştı. Şimdi ise dengelenme görüyoruz. Şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız"
İKİNCİ EL ARAÇTA İNDİRİMLER BAŞLADI
Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.
Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.