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    • 06.12.2020 14:11
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    25 bin peşin 0 le otomobil müjdesi! Peugeot, Kıa, , Honda Cıvıc Ford cezbedici kampanyalar

    Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Birçok otomotiv şirketi, sene sonuna doğru gelinirken sıfır kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte araçların kampanyaları. Gelen açıklamalarda farklı markalar, birçok araçta kampanya düzenlediğini duyurdu. Belirli bir peşinat veren vatandaşlar, daha sonraki borcunu da taksitler şeklinde ödüyor.

    takvim.com.tr
    0 faizle otomobil müjdesi! Peugeot, Kıa, Fiat Egea, Honda Cıvıc...

    0 faizle otomobil müjdesi vatandaşları oldukça cezbediyor. Bu bağlamda Peugeot, Kıa, Fiat Egea, Honda, Ford, Citroen firmaları önemli kampanyalara el atıyor. Gelen açıklamalarda farklı markalar, birçok araçta kampanya düzenlediğini duyurdu.

    Ford Araç Kampanyası

    Ford marka otomobil şirketleri aşağıdaki modellerde kampanya başlattığına yer verildi.

    Ford Fiesta,
    Ecosport,
    Focus Trend X Benzinli,
    Focus Titanium,
    S-Max
    Galaxy

    Bu modellerde 60.000 TL peşin alınacak. Kalan para da 24 ay vade ile %0,91 faizle ödenecek.

    - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiZ
    - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

    Citroen Araç Kampanyası

    Berlingo Kombi araçlarda 25.000 TL peşin verilecek. Kalan para ise 12 Ay vadeli 0% faiz kampanyasının başladığına yer verildi. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL peşin ödeme yapılacak ve 15 ay vade ile 0,99% faiz kampanyası alıcılara sunuluyor.

    Peugeot 208 model araç için

    Yüzde 0 faiz
    15 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 1500 lira

    Peugeot 308 model araç için;

    Yüzde 0 faiz
    45 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3750 lira

    Peugeot 508 Model araç için;

    Yüzde 0 faiz
    40 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3333 lira


    Honda Marka Araçta Kampanya Başladı

    Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle kampanya başladı. Edinilen bilgilere göre 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanının sunulduğuna yer verildi.

    KIA Marka Araçta Kampanya Başladı

    KIA'nın Sportage 'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99 olarak açıklandı.

    Opel Marka Araçta Kampanya Başladı

    Opel markasının modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor

    Fiat Egea 'da kampanya başladı

    49 bin 900 lira peşin verilecek. Peşin verilen paranın kalanı ise 48 ay vade olacak. 4 yıl boyunca aylık ödeme: 2990 lira
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    Haberler Otomobil 25 bin peşin 0 faizle otomobil müjdesi! Peugeot, Kıa, Fiat Egea, Honda Cıvıc Ford cezbedici kampanyalar