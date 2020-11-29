8 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENTİSİ

İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Erkoç, ikinci el araca yönelik talebin de devam edeceğini kaydetti.