En hızlı ve en çabuk satılan ikinci el modelleri otomobil piyasasının bel kemiğini oluştururken, ikinci el araba satın almak isteyenlerin bir numaralı tercih nedenleri arasında yerini alıyor. Piyasada tutulan modeller olarak ta tabir edilen araçlar, kullanıcıya ileriye dönük güven veriyor. İşte Türkiye'de en çabuk satılan ikinci el araba modelleri... En hızlı ve çabuk satılan araç modelleri kullanıcılarına mali olarak zarar vermese de dezavantajları bulunuyor. En çok tutulan araç modelleri olarak da bilinen bu araçlar, çoğu kullanıcı için tercih nedeni olduğundan araç çok hızlı el değiştirebiliyor veya kullanım odaklı yaşına göre ortalamanın üzerinde kilometre yapabiliyor. Hal böyle olunca söz konusu araçların büyük bir bölümü olması gerekenden fazla yıpranıyor.

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