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  • 17.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:01

'nin en hızlı ve çabuk satılan araba modelleri!

Ülkemizde otomobil genelde bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu nedenle araba almak isteyen vatandaşlar ilana koyduğu zaman hemen nakite çevirebileceğini düşündüğü otomobilleri almak istiyor. Aracı almadan önce ihtiyaç dahilinde ben bu aracı ne kadar sürede satabilirim? zarar eder miyim? Gibi soruları kendine soran sürücüler, en başta piyasanın en çok tutulan modelleri diye tabir edilen araçlara yöneliyor. Fakat en hızlı ve çabuk satılan araç modelleri kullanıcılarına mali olarak zarar vermese de dezavantajları bulunuyor. En çok tutulan araç modelleri olarak da bilinen bu araçlar, çoğu kullanıcı için tercih nedeni olduğundan araç çok hızlı el değiştirebiliyor.

Türkiye'nin en hızlı ve çabuk satılan ikinci el araba modelleri!

En hızlı ve en çabuk satılan ikinci el modelleri otomobil piyasasının bel kemiğini oluştururken, ikinci el araba satın almak isteyenlerin bir numaralı tercih nedenleri arasında yerini alıyor. Piyasada tutulan modeller olarak ta tabir edilen araçlar, kullanıcıya ileriye dönük güven veriyor. İşte Türkiye'de en çabuk satılan ikinci el araba modelleri... En hızlı ve çabuk satılan araç modelleri kullanıcılarına mali olarak zarar vermese de dezavantajları bulunuyor. En çok tutulan araç modelleri olarak da bilinen bu araçlar, çoğu kullanıcı için tercih nedeni olduğundan araç çok hızlı el değiştirebiliyor veya kullanım odaklı yaşına göre ortalamanın üzerinde kilometre yapabiliyor. Hal böyle olunca söz konusu araçların büyük bir bölümü olması gerekenden fazla yıpranıyor.

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