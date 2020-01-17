Sahibinden 30 bin TL altı ikinci el araç modellerini sizler için bir araya getirdik. Düşük bütçeli araba satın almak isteyenlere büyük ölçüde faydası olacak bu liste, oto pazarına gitmeden satın alacağınız arabalar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

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