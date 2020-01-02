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  • 02.01.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:43

Almanya'da korkusu! Türkiye piyasayı ele geçirecek

Geçtiğimiz hafta cuma günü Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir törenle tanıtılan Türkiye'nin i Alman basınının ilgisini çekti. Elektrikli çalışmaları yapan Alman markalarını uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.

Almanya'da yerli otomobil korkusu! Türkiye piyasayı ele geçirecek

Türkiye, 60 yıllık hayali olan projede sona geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin leri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli lerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.

Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor.

Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

PİYASAYA TÜRKLER GİRİYOR KORKUSU
Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.

Aksi taktirde Almanya'nın, elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.

BÜYÜYEN EKONOMİNİN GÜCÜNÜN KANITI
Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen nin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.

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