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  • 11.10.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:21

30 ve 40 bin liraya satılık en ucuz otomobil markaları belli oldu

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti.

Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar araç satın almak için bankalara akın ettiler. Sıfır araç alma gücü olmayanlar ise 2. elde araç bakmaya başladılar. Bu bağlamda 30 ve 40 bin lira arası otomobiller revaçta. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.

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İshak aydın İshak aydın

Nasıl başvurabşliriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.10.2019 15:53
Serkan Serkan

Fiat Punto fiyat nedir

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır13
cevapla 12.10.2019 09:59
Ibrahim Ibrahim

Megan2 fiyat

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır15
cevapla 12.10.2019 01:15
İlyas İlyas

Megan 2 fiyat nedir

Aynı Görüşte misiniz?
evet110
hayır33
cevapla 11.10.2019 14:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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