30 ve 40 bin liraya satılık en ucuz otomobil markaları belli oldu

Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar araç satın almak için bankalara akın ettiler. Sıfır araç alma gücü olmayanlar ise 2. elde araç bakmaya başladılar. Bu bağlamda 30 ve 40 bin lira arası otomobiller revaçta. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor.

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