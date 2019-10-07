GaleriOtomobil

Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

Son dönemlerde özellikle taşıt kredilerinde yaşanan faiz indiriminin ardından araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araba fiyatları hakkında araştırmalara başlamıştı. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren yeni emisyon değerleri nedeniyle bazı arabaların fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Peki, Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...

07.10.2019 16:18 - Son Güncelleme: 07.10.2019 16:24
Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

Bankaların araç alacaklara verdiği taşıt kredi faiz indirim müjdesinin ardından araç fiyatları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen yüz binlerce kişi araba fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Otomobil fiyatları 1 Ekim tarihi itibarıyla güncellendi. Bazı markalar güncellemeleri aynı gün devreye sokarken bazı markalar da ilerleyen tarihlerde fiyatlarını internet sitelerine yansıttı.

Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

1 Ekim 2019 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan dizel otomobillerde yeni emisyon değerlerinin karşılanması şartı konulmuştu.

Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

RENAULT VE FIAT FİYATLARI AÇIKLADI

Türkiye'de üretilen yerli otomobillerden olan Fiat ve Renault fiyatlarını duyurmaya başladı.

Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

7 Ekim itibariyle Fiat'ın açıkladığı rakamlara göre en baz donanımdaki Fiat Egea'nın benzinli modelinde Eylül ayına göre fiyat 2500 lira artmış oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor
Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor