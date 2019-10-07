Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı

Bankaların araç alacaklara verdiği taşıt kredi faiz indirim müjdesinin ardından araç fiyatları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen yüz binlerce kişi araba fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Otomobil fiyatları 1 Ekim tarihi itibarıyla güncellendi. Bazı markalar güncellemeleri aynı gün devreye sokarken bazı markalar da ilerleyen tarihlerde fiyatlarını internet sitelerine yansıttı.