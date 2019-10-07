Araç alacaklar dikkat! Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları açıklandı
Son dönemlerde özellikle taşıt kredilerinde yaşanan faiz indiriminin ardından araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araba fiyatları hakkında araştırmalara başlamıştı. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren yeni emisyon değerleri nedeniyle bazı arabaların fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Peki, Fiat ve Renault marka araçların yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...
07.10.2019 16:18
- Son Güncelleme: 07.10.2019 16:24
Bankaların araç alacaklara verdiği taşıt kredi faiz indirim müjdesinin ardından araç fiyatları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen yüz binlerce kişi araba fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Otomobil fiyatları 1 Ekim tarihi itibarıyla güncellendi. Bazı markalar güncellemeleri aynı gün devreye sokarken bazı markalar da ilerleyen tarihlerde fiyatlarını internet sitelerine yansıttı.
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