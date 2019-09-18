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  • 19.09.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 13:16

100 bin liraya kadar sıfır imkanı!

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor.

2019 yılı Eylül ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor

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