2019 yılı Eylül ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor