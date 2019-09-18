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  • 19.09.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:40

? Para cebinizde kalacak! Araçlarda tasarrufu nasıl sağlanır?

Artan fiyatları sonucunda sürücüler en az yakıt yakan arabaları ve en az yakıt harcatan yöntemleri merak diyor. Bu bağlamda yapılması gerekenleri haberimizde derledik. Öncelikle motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir. Peki otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Arabalar nasıl az yakar?

Para cebinizde kalacak! Otomobiller nasıl daha az yakar?

Son yapılan benzin zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıktı Vatandaşlar şimdi otomobillerinde daha az benzin nasıl yakarım sorusunu sorgulamaya başladı. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor. Hal böyle olunca da ufak döviz hareketleri ya da üreticilerin fiyat politikaları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ani artışlar yaşanabiliyor. Birçok sürücü, akaryakıt fiyatlarının artması ile kafasından "Az yakıtla çok yol nasıl yapılır?" sorusunu geçiriyor. Hem bu fiyat artışlarından daha az etkilenmek hem de insanların kafasında yer eden sorulara cevap vermek için otomobillerin nasıl daha az yakıt tükettiğini sizin için açıkladık. Peki araçlarda benzin tasarrufu nasıl sağlanır? Otomobiller nasıl daha az yakar?

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