gib.gov.tr girişi: Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken MTV yani Motorlu Taşıt vergisi ödemeleri için artık son saatleri.. MTV 2. taksit ödemesi 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılacak. MTV 2. taksiti zamanında ödemeyen vatandaşlar için gecikme faizi ödenecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki MTV borç sorgulama, MTV borç ödeme, MTV 2. taksit ödeme nasıl olacak? İşte merak edilenler.. Bankalar düzenledikleri kampanyalarla MTV ödemek zorunda olan kullanıcılarına destek oluyor. Örneğin, DenizBank ve İş Bankası'nda MTV'yi banka aracılığıyla ödeyenlere ücretsiz, faizsiz 3, TEB ve Yapı Kredi'de ise 2 taksit imkanı veriliyor.