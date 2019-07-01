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  • 02.07.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:46

Sahibinden satılık fiyatı düşen araba markaları açıklandı! Fiyatı yüzde 60 düşen otomobiller hangileri?

Türkiye, 'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergilerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Gümrük vergisi kaça düştü? İşte yanıtı... Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir.

Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin tutarlarında büyük düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Ortalama bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil tutarlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne nazaran değişim gösterir. İşte fiyatı yarı yarıya düşen azalan otomobiller ve sahibinden satılık ve fiyatı düşen araba markaları.

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