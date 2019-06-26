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  • 27.06.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:09

Haziran ayı en ucuz arabalar belli oldu! 40 bin liraya satılık hangileri?

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte ...

2019 senenin başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce birey "güncel ve en ucuz otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle çalgıların fiyatlarında düşüş sebebiyle otomobil alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Araba satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 tane oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı. Peki Sahibinden satılık 40 bin liraya alınacak otomobil markaları hangileri? İşte en ucuz ikinci el otomobiller haberimizin detayında yer alıyor.

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