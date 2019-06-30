Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları
Yazlık bölgelerde sahibinden satılık konut fiyatları 3 yılda tam iki katına çıktı. Konut fiyatında en büyük fiyat artışı Kaş, Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum'da oldu. Sahibinden ikinci el konut piyasasında Alanya'da metrekare fiyatı 3 bin, Kemer'de 3 bin 500, Kuşadası'nda 4 bin 500, Kaş'ta 6 bin, Bodrum'da ise 8 bin liradan başlıyor. Markalı konut projelerinde ise metrekare fiyatı 65 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları...
Yaz aylarının gelmesiyle gözler yazlık ev piyasasına çevrildi. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB il il yazlık fiyatlarını inceledi. İkinci el konutlar üzerinden yapılan araştırmaya göre en uygun fiyatlı yazlık evler Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de. Bu illerde ikinci el konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 liradan başlıyor.