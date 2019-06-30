Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları

Yazlık bölgelerde sahibinden satılık konut fiyatları 3 yılda tam iki katına çıktı. Konut fiyatında en büyük fiyat artışı Kaş, Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum'da oldu. Sahibinden ikinci el konut piyasasında Alanya'da metrekare fiyatı 3 bin, Kemer'de 3 bin 500, Kuşadası'nda 4 bin 500, Kaş'ta 6 bin, Bodrum'da ise 8 bin liradan başlıyor. Markalı konut projelerinde ise metrekare fiyatı 65 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları...

30.06.2019 09:34 - Son Güncelleme: 30.06.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





