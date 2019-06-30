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Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları

Yazlık bölgelerde sahibinden satılık konut fiyatları 3 yılda tam iki katına çıktı. Konut fiyatında en büyük fiyat artışı Kaş, Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum'da oldu. Sahibinden ikinci el konut piyasasında Alanya'da metrekare fiyatı 3 bin, Kemer'de 3 bin 500, Kuşadası'nda 4 bin 500, Kaş'ta 6 bin, Bodrum'da ise 8 bin liradan başlıyor. Markalı konut projelerinde ise metrekare fiyatı 65 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte yazlık bölgelerde sahibinden satılık ev fiyatları...

30.06.2019 09:34 - Son Güncelleme: 30.06.2019 09:36
Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! Bu bölgelerde evi olan yaşadı... İşte yazlık bölgelersde sahibinden satılık ev fiyatları

Yaz aylarının gelmesiyle gözler yazlık ev piyasasına çevrildi. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB il il yazlık fiyatlarını inceledi. İkinci el konutlar üzerinden yapılan araştırmaya göre en uygun fiyatlı yazlık evler Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de. Bu illerde ikinci el konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 liradan başlıyor.

Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! Bu bölgelerde evi olan yaşadı... İşte yazlık bölgelersde sahibinden satılık ev fiyatları

En pahalı bölge olan Bodrum'da ise metrekare fiyatı 8-10 bin lira bandında.

Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! Bu bölgelerde evi olan yaşadı... İşte yazlık bölgelersde sahibinden satılık ev fiyatları

Antalya Kemer'de metrekare fiyatı 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Kaş'ta 6 bin liradan başlıyor 8 bin liraya kadar çıkıyor.

Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! Bu bölgelerde evi olan yaşadı... İşte yazlık bölgelersde sahibinden satılık ev fiyatları

İzmir'in en popüler ilçesi Çeşme'de ise metrekare fiyatı 5-6 bin lira.

Sahibinden ikinci el konut fiyatları uçuşa geçti! Bu bölgelerde evi olan yaşadı... İşte yazlık bölgelersde sahibinden satılık ev fiyatları

Hürriyet'in haberine göre yapılan araştırmada son 3 yıldaki fiyat değişimi de incelendi. En fazla değer artışı yüzde 140 ile Kaş'ta oldu.

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