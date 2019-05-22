Sahibinden en ucuz 30 - 50 bin altı ikinci el otomobiller! Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri... Yükselen maliyetler ve taşıt kredilerinin de yükselmesiyle otomobil severler gözünü ikinci el otomobillere dikti. Fakat araç fiyatları artık eskisi gibi yaz kış farklılık göstermiyor. Ayrıca internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Sıfır kilometre otomobil fiyatları çok arttı. Otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yöneliyor.