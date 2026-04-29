Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede yağışlı sistem etkisini sürdürürken özellikle iç ve batı kesimlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacağı öngörülüyor. İşte bölge bölge yurtta 2 Mayıs 2026 hava durumu.
YURT GENELİNDE HARİTA YAĞMURLU
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülecek. İç ve güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyarı yapıldı.
BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyredecek ancak batı bölgelerde 6 ila 10 derece arasında düşüş yaşanacak.
FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeydoğudan fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında da kuvvetli rüzgar görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler sürüyor.
Hafta sonu kar yağacak mı?
Kar yağışınına ilişkin uzman isim cumartesi ve pazar gününe dikkat çekti.
Özellikle yüksek rakımlı olan yerlerde; örneğin işte Uludağ'da, Kartalkaya'da, Kartepe'de, batıda, İç Anadolu'nun kuzeyinde Ilgaz'da, hatta Ege'de iç kesimlerde cumartesi gece saatleri, pazar günleri yine yağışları görüyor olacağız. Hafta sonu itibariyle de yine özellikle Marmara, Kuzey Ege ve yani Kuzey Ege hariç aslında yurdun tamamı cumartesi günü yağışlı, pazar günleri yine tüm yurtta yağışları görüyor olacağız.
UYARILAR VE RİSK ANALİZİ
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde beklenen yoğun yağışlar nedeniyle sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Belirli bölgelerde etkisini artıracak rüzgârlar nedeniyle özellikle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski gibi durumlara karşı tedbir alınması önem taşıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarında çığ riski devam ediyor. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimleri kar erimelerini hızlandırarak ek risk oluşturabilir. Ülke genelinde çok yönlü bir hava sistemi etkili olurken, özellikle yağış, rüzgâr ve sıcaklık düşüşü birlikte değerlendirildiğinde dikkatli ve hazırlıklı olunması gereken bir hava durumu süreci yaşanacağı öngörülüyor.
13 il sarı kodlu listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı verildi.
Sarı kod ne demek?
Hava durumunun potansiyel risk taşıdığı, günlük hayatı etkileyebilecek kuvvetli yağış, rüzgar veya fırtına gibi olayların beklendiği anlamına gelir. Henüz çok ciddi bir afet durumu yoktur ancak dikkatli olunması gerekir.
Yağışlı sistem ne kadar sürecek?
30 Nisan A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek aşağıdaki ifadeleri kaydetti:
Yağışlı hava önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürüyor ama salı gününe doğru biraz daha doğuya doğru kaymış olacak. Sıcaklıklar da salı gününden sonra yani ayın 5'inden 6'sından sonra batı bölgelerde artış gösterecek gözüküyor. Isınmak ne zaman dersek; evet uzun vade tahminleri yapıyoruz bazen sapmalar oluyor. Uzun vade tahminlerine göre ama yine de biz aktaralım; önümüzdeki durumları, mayısın 11'inden sonra biraz daha yazı hissedeceğiz gibi duruyor. Aslında bu sıcaklıklar biraz bahar sıcaklıkları ama arada da böyle kuzeyli soğuk hava girişleri olduğu zaman birkaç günlüğüne o mart ayı sıcaklıkları, şubat sonu sıcaklıklarını ve yağışlarını görmüş oluyoruz.
AKOM'DAN KRİTİK 5 GÜN UYARISI
AKOM tarafından paylaşılan rapora göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdiği, bu sistem nedeniyle sıcaklıkların aniden 4-6°C azalacağı ve olumsuz hava koşullarının 4-5 gün süreceği bildirilmektedir.
Bugün kent genelinde sıcaklığın 8-12°C arasında seyretmesi, rüzgarın poyrazdan saatte 50 kilometre hıza ulaşacak şekilde sert esmesi ve metrekareye 25 kilograma kadar yağış düşmesi beklenirken haftalık tahminler yağışlı havanın Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren ise yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını göstermektedir.
"Hızır Günleri'nin başlamasıyla havalar ısınacak"
Havaların ısınacağı tarihe ilişkin uzman isim şu değerlendirmeleri paylaştı:
Aslında eskiler yılı ikiye bölmüşler: Kış günleri ve yaz günleri. Yazın gelmesine, yani Hıdırellez'e daha 5-6 gün var. Mayıs'ın 6'sından sonra 'Hızır Günleri' başlayacak ve hava ancak o zaman ısınmaya başlayacak. Biz küresel ısınma ve artan sıcaklıklar nedeniyle baharda hemen yaz gelsin istiyoruz ama şu an yaşadığımız soğuklar aslında geçmiş yıllarda rastladığımız olağan durumlar.
Zirai don riskine dikkat
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek 1 Mayıs 2026 A Haber canlı yayınında tarımla uğraşan vatandaşlara da uyarıda bulundu.
Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Ege'nin iç kısımlarında önümüzdeki günlerde zirai don riski bulunuyor.
KIŞ SPORLARI SEVENLERE MÜJDE
Kış sporlarını sevenler için kar yağışının etkili olacağı noktaları listeleyen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek şu ifadeleri paylaştı:
Uludağ'da kar yağışı bugün başladı ve 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Benzer şekilde Kartalkaya, Ilgaz ve Isparta Davraz gibi merkezlerde de önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışları kendisini gösterecek.
BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA DURUMU RAPORU (2 MAYIS 2026)
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Özeti
|Önemli Uyarılar / Detaylar
|MARMARA
|İstanbul, Sakarya
|12 - 13
|Çok Bulutlu & Sağanak Yağışlı
|Kuzeydoğudan fırtına (40-70 km/sa)
|Çanakkale, Kırklareli
|12
|Parçalı Bulutlu & Hafif Sağanak
|Rüzgar Marmara genelinde etkili
|EGE
|İzmir
|18
|Parçalı Çok Bulutlu
|Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
|Denizli, Manisa
|15 - 16
|Çok Bulutlu & Sağanak Yağışlı
|İç kesimlerde yağış hakim
|Afyonkarahisar
|9
|Yağmurlu / Kar Geçişli
|Gece yükseklerde karla karışık yağmur
|AKDENİZ
|Adana, Hatay
|24 - 25
|Gök Gürültülü Sağanak
|Doğu Akdeniz iç kesimlerinde kuvvetli yağış
|Antalya, Burdur
|15 - 20
|Gök Gürültülü Sağanak
|Antalya iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı
|İÇ ANADOLU
|Ankara, Eskişehir
|9 - 10
|Yağmurlu / Kar Geçişli
|Gece yükseklerde kar yağışı
|Konya, Çankırı
|11
|Aralıklı Sağanak Yağışlı
|Konya'nın batısında kuvvetli yağış
|BATI KARADENİZ
|Zonguldak, Düzce
|12 - 13
|Çok Bulutlu & Sağanak Yağışlı
|Denizde fırtınamsı rüzgar
|Bolu, Kastamonu
|10
|Yağmurlu / Kar Geçişli
|Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
|ORTA-DOĞU KARADENİZ
|Samsun, Amasya
|12
|Kuvvetli Sağanak Yağışlı
|Samsun ve Amasya'da yerel kuvvetli yağış
|Rize, Trabzon
|11 - 13
|Aralıklı Sağanak Yağışlı
|İç kesimlerde çığ ve kar erimesi riski
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum, Kars, Van
|15 - 16
|Sağanak Yağışlı
|Yükseklerde çığ tehlikesi devam ediyor
|Malatya
|22
|Gök Gürültülü Sağanak
|Tunceli-Bingöl hattında kuvvetli yağış
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır, Şanlıurfa
|22 - 25
|Gök Gürültülü Sağanak
|Diyarbakır doğusunda kuvvetli yağış
|Mardin, Siirt
|20
|Gök Gürültülü Sağanak
|Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
MGM son dakika verilerine göre (2 Mayıs 2026) denizlerde hava genel olarak olumsuz seyredecek. Kuzey Ege'de fırtına beklenirken, Marmara, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak. Karadeniz ve Marmara'da çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava hakim. Ege ve Akdeniz'de de sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Dalga yüksekliği bölgelerde 1 ila 3 metre arasında değişirken, Kuzey Ege'de yer yer 4 metreye kadar çıkabilecek. Görüş ise yağış anlarında zaman zaman düşecek.
2 Mayıs İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?
Megakentte hafta boyu etkili olması beklenen yağışlı sistem ilk günlerinde barajlara yaradı. İstanbula su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 1 Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 71.13 olarak kaydedildi. 2 Mayıs verilerine göre ise doluluk 71.26 olarak ölçüldü.
Kuzey Ege için fırtına uyarısı: 2 mayıs cumartesi gününe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika uyarısına göre Kuzey Ege'de 02 Mayıs 2026 Cumartesi sabah saat 06:00'dan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek, hızı 50-75 km/saat (6 ila 8 kuvvetinde) bulacak şiddetli bir fırtına beklenmektedir. Deniz ulaşımını ve kıyı şeridini etkilemesi öngörülen bu olumsuz hava koşullarının 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08:00 civarında etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden, vatandaşların oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.