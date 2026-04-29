Hava durumunun potansiyel risk taşıdığı, günlük hayatı etkileyebilecek kuvvetli yağış, rüzgar veya fırtına gibi olayların beklendiği anlamına gelir. Henüz çok ciddi bir afet durumu yoktur ancak dikkatli olunması gerekir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı verildi.

Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman illeri için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışlı hava önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürüyor ama salı gününe doğru biraz daha doğuya doğru kaymış olacak. Sıcaklıklar da salı gününden sonra yani ayın 5'inden 6'sından sonra batı bölgelerde artış gösterecek gözüküyor. I sınmak ne zaman dersek; evet uzun vade tahminleri yapıyoruz bazen sapmalar oluyor. Uzun vade tahminlerine göre ama yine de biz aktaralım; önümüzdeki durumları, mayısın 11'inden sonra biraz daha yazı hissedeceğiz gibi duruyor. Aslında bu sıcaklıklar biraz bahar sıcaklıkları ama arada da böyle kuzeyli soğuk hava girişleri olduğu zaman birkaç günlüğüne o mart ayı sıcaklıkları, şubat sonu sıcaklıklarını ve yağışlarını görmüş oluyoruz.

Yağışlı sistem ne kadar sürecek?

AKOM'DAN KRİTİK 5 GÜN UYARISI

AKOM tarafından paylaşılan rapora göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdiği, bu sistem nedeniyle sıcaklıkların aniden 4-6°C azalacağı ve olumsuz hava koşullarının 4-5 gün süreceği bildirilmektedir.

Bugün kent genelinde sıcaklığın 8-12°C arasında seyretmesi, rüzgarın poyrazdan saatte 50 kilometre hıza ulaşacak şekilde sert esmesi ve metrekareye 25 kilograma kadar yağış düşmesi beklenirken haftalık tahminler yağışlı havanın Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren ise yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını göstermektedir.