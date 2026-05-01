Beyoğlu ilçesinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Tersane Caddesi, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete Caddeleri ile Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantına kadar olan geliş-gidiş güzergahlarda 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'dan 2 Mayıs Cumartesi günü saat 07.00'a kadar belirtilen caddeler üzerinde bulunan İspark alanlarına park yapılmaması ve gerekli tahliyelerin yapılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle 2 (iki) ışıklı levhanın O-1 Kuzey Yol Mecidiyeköy Ayrımları ve O-1 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımlarında kullanılmak üzere araç sürücüleriyle birlikte Çevreyolları Ekipler Amirliğine görevlendirilmesine karar verildi.

Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki iskelelere karşılıklı yolcu ve araç taşınması durduruldu.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nca saat 05.00 itibariyle yeteri sayıda çekici aracın, Kadıköy, Kartal, Şişli ve Beyoğlu ilçelerindeki ekipler amirliğine sürücüleriyle birlikte görevlendirilmesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

Metro ve tramvay seferleri 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Saat 05.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar; Kadıköy ilçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren; M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferlere kapatılması, Mecidiyeköy Metro İstasyonun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulması, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvay seferlerinin durdurulması, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın seferlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi, Şişli'de Büyükdere Caddesi ve Kartal'da Savarona Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

Saat 05.00'dan itibaren Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında karşılıklı yolcu ve araç (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde bulunan iskelelere) taşınmamasına karar verilirken, Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek. Fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edildi.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparkları boşaltılarak, araç parklarına müsaade edilmeyecek. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç park edilmesine izin verilmeyecek.