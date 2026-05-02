Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. 41 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapılırken sel, su baskını ve ulaşım aksaması riskine dikkat çekildi.
YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGEYE GÖRE FARKLILAŞIYOR
Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak biçiminde görülecek. Güney kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şunlar: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu.
Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya, Adıyaman ve Antalya'nın doğusunda yağışın çok kuvvetli ve şiddetli düzeye ulaşabileceği belirtiliyor.
UYARI YAPILAN 41 İL
Uyarı kapsamı Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya uzanan geniş bir hattı kapsıyor:
RÜZGAR HIZI VE TOZ TAŞINIMI
Rüzgar; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında ise güneyden kuvvetli esecek. Hız saatte 40-60 kilometreye ulaşabilir.
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde bozulma yaşanabilir.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, ZİRAİ DON RİSKİ VAR
Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 3-5 derece azalması öngörülüyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece altına ineceğini ve bu durumun hafta ortasına kadar süreceğini açıkladı.
Gece sıcaklıkları bazı bölgelerde 1-2 dereceye kadar gerileyebilir. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlarda zirai don riskine karşı önlem alınması öneriliyor.
ÇIĞ VE SEL UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ise sel, su baskını ve yıldırım riski bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularının takip edilmesi öneriliyor.
3 MAYIS PAZAR BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Önemli Riskler
|Marmara
|12 - 14
|🌧️ Yağmur ve Sağanak
|💨 Kuvvetli Rüzgar (40-60 km/sa)
|Ege
|8 - 15
|⛈️ Gök Gürültülü Sağanak
|⚠️ Denizli ve Afyon'da çok kuvvetli
|Akdeniz
|13 - 23
|⛈️ Gök Gürültülü Sağanak
|⚠️ Burdur, Isparta ve Antalya doğusunda risk yüksek
|İç Anadolu
|10 - 12
|🌧️ Yağmur ve Sağanak
|🌑 Akşam ve gece saatlerinde yağış kuvvetleniyor
|Batı Karadeniz
|11 - 13
|🌧️ Yağmur / ❄️ Yüksekler KKY
|🌙 Gece saatlerinde şiddetli yağış
|Orta & Doğu Karadeniz
|12 - 14
|🌧️ Yağmur ve Sağanak
|🏔️ Çığ Tehlikesi (Yüksek kesimler)
|Doğu Anadolu
|14 - 20
|🌧️ Yağmur ve Sağanak
|⛈️ Malatya'da çok kuvvetli / 🌪️ Toz Taşınımı
|Güneydoğu Anadolu
|20 - 25
|⛈️ Gök Gürültülü Sağanak
|⚠️ Adıyaman'da çok kuvvetli / 🌪️ Toz Taşınımı