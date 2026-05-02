CANLI YAYIN
Geri

İstanbul dahil 41 ile sağanak, toz ve rüzgar uyarısı! Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Mayıs Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. 41 il için sarı kodlu uyarılar peş peşe gelirken; Karadeniz'in yükseklerinde kar, Doğu'da ise toz taşınımı bekleniyor. İşte adım adım yaklaşan soğuk hava dalgasının detayları ve il il sıcaklık değerleri.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul dahil 41 ile sağanak, toz ve rüzgar uyarısı! Sıcaklık 10 derece düşecek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava nedeniyle 41 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yaptı.
  • Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya, Adıyaman ve Antalya'nın doğusunda yağışın çok kuvvetli ve şiddetli düzeye ulaşabileceği belirtildi.
  • Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
  • Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece altına ineceği açıklandı.
  • Kuvvetly yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını riski bulunurken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. 41 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapılırken sel, su baskını ve ulaşım aksaması riskine dikkat çekildi.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerde sağanaklar gün boyu etkisini sürdürecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'ye aittir)

YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGEYE GÖRE FARKLILAŞIYOR

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak biçiminde görülecek. Güney kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şunlar: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu.

Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya, Adıyaman ve Antalya'nın doğusunda yağışın çok kuvvetli ve şiddetli düzeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Marmara Bölgesi’nde rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

UYARI YAPILAN 41 İL
Uyarı kapsamı Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya uzanan geniş bir hattı kapsıyor:

  • Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya
  • Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa
  • Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay
  • Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis
  • Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya
  • Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sivas
  • Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat

Ege’de gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle akşam saatlerinde kuvvetlenecek.

RÜZGAR HIZI VE TOZ TAŞINIMI

Rüzgar; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında ise güneyden kuvvetli esecek. Hız saatte 40-60 kilometreye ulaşabilir.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde bozulma yaşanabilir.

Akdeniz’in doğusunda yer yer şiddetli yağış riski öne çıkıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, ZİRAİ DON RİSKİ VAR

Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 3-5 derece azalması öngörülüyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece altına ineceğini ve bu durumun hafta ortasına kadar süreceğini açıkladı.

Gece sıcaklıkları bazı bölgelerde 1-2 dereceye kadar gerileyebilir. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlarda zirai don riskine karşı önlem alınması öneriliyor.

İç Anadolu’da yağışların akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE SEL UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ise sel, su baskını ve yıldırım riski bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

İstanbul dahil 41 ile sağanak, toz ve rüzgar uyarısı! Sıcaklık 10 derece düşecek-7

3 MAYIS PAZAR BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

BölgeSıcaklık (°C)Hava DurumuÖnemli Riskler
Marmara12 - 14🌧️ Yağmur ve Sağanak💨 Kuvvetli Rüzgar (40-60 km/sa)
Ege8 - 15⛈️ Gök Gürültülü Sağanak⚠️ Denizli ve Afyon'da çok kuvvetli
Akdeniz13 - 23⛈️ Gök Gürültülü Sağanak⚠️ Burdur, Isparta ve Antalya doğusunda risk yüksek
İç Anadolu10 - 12🌧️ Yağmur ve Sağanak🌑 Akşam ve gece saatlerinde yağış kuvvetleniyor
Batı Karadeniz11 - 13🌧️ Yağmur / ❄️ Yüksekler KKY🌙 Gece saatlerinde şiddetli yağış
Orta & Doğu Karadeniz12 - 14🌧️ Yağmur ve Sağanak🏔️ Çığ Tehlikesi (Yüksek kesimler)
Doğu Anadolu14 - 20🌧️ Yağmur ve Sağanak⛈️ Malatya'da çok kuvvetli / 🌪️ Toz Taşınımı
Güneydoğu Anadolu20 - 25⛈️ Gök Gürültülü Sağanak⚠️ Adıyaman'da çok kuvvetli / 🌪️ Toz Taşınımı

7 ile sarı kod: Gök gürültülü sağanak geliyor! MGM 2-3 Mayıs hava durumu
SONRAKİ HABER

Gök gürültülü sağanak geliyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler