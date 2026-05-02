Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava nedeniyle 41 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. 41 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapılırken sel, su baskını ve ulaşım aksaması riskine dikkat çekildi.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerde sağanaklar gün boyu etkisini sürdürecek.



YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGEYE GÖRE FARKLILAŞIYOR



Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak biçiminde görülecek. Güney kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.



Kuvvetli yağış beklenen bölgeler şunlar: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu.



Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya, Adıyaman ve Antalya'nın doğusunda yağışın çok kuvvetli ve şiddetli düzeye ulaşabileceği belirtiliyor.